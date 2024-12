Messina, il forte vento che ha colpito la città: al Ct Vela danni per 50mila euro

Il maestrale annunciato dalla protezione civile non ha risparmiato la città e la provincia. Distrutto dalle forti raffiche il pallone pressostatico che copriva tre campi del Circolo del tennis e della vela del viale della Libertà. E' successo nella tarda mattinata di ieri. L'attività sportiva è naturalmente in parte compromessa sino a che non verranno effettuate le riparazioni. Danni per cinquanta mila euro, come conferma il presidente del circolo Tato Spatari.