Ancora senza esito le ricerche di un anziano messinese scomparso durante una battuta di caccia nelle campagne di Antillo

Ricerche in corso da ieri pomeriggio nel comune montano di Antillo per la scomparsa di un anziano cacciatore di cui si sono perse le tracce. L’uomo, un messinese di 82 anni, è scomparso intorno alle 16.30 mentre stava conducendo una battuta di caccia nelle campagne di Antillo con un gruppo di amici e si trovava nella zona di contrada Paiano, lontano dal centro abitato.

Poco prima dell’imbrunire si è allontanato dal resto della comitiva e nel giro di quindici minuti di lui si sono perse le tracce. I compagni, infatti, hanno iniziato a cercarlo nella zona dove l’avevano visto l’ultima volta, fin quando preoccupati per la sua assenza e non riuscendo più a rintracciarlo, neanche al telefono cellulare, hanno deciso di allertare i soccorsi.

Scattato l’allarme si sono mobilitati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco volontari di Antillo e del Distaccamento di Letojanni e la Protezione civile comunale, che hanno raggiunto la zona per avviare le ricerche, non facili visto che la zona dove è avvenuto l’ultimo avvistamento è molto impervia e scoscesa e il calar del buio non ha agevolato l’intervento. Le operazioni sono coordinate dal comandante della Compagnia Carabinieri di Taormina, il capitano Domenico Tota.