Un incidente si è verificato poco fa in via La Farina a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento sono entrati in collisione un motorino di cilindrata 125 e un'auto non lontano dalla stazione.

Un'ambulanza del 118 ha provveduto a trasportare in ospedale una ragazza rimasta ferita non gravemente. Traffico interrotto la presenza di mezzi pesanti e bus e con l'intervento della polizia stradale a disciplinare il traffico.