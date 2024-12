Incidente poco dopo le 9 sulla Messina-Catania. Si è verificato all'interno di una galleria all'altezza di S. Alessio, in direzione Messina. Non si sa ancora se ci sono feriti tra gli occupanti delle due auto coinvolte, ma il traffico in pochi minuti si è paralizzato. Una colonna di mezzi si è formata tra Taormina e Roccalumera.

IN AGGIORNAMENTO