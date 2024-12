Tanta paura a Messina. All'ora di pranzo, all'ingresso della Primaria Principe Piemonte di via Reggio Calabria, un motociclista ha investito mamma e figlio all'uscita di scuola (non sono stati feriti gravemente), salvo poi dileguarsi. Sull'accaduto sono in corso delle indagini della Municipale e della Polizia di Stato. Sul posto necessario anche l'intervento del 118.