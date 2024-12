Scontro auto-moto a Milazzo: 24enne trasferito in elisoccorso al policlinico di Messina

Incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 15 a Ciantro, poco prima della bretella di raccordo dell’asse viario. Un giovane in sella ad uno scooter Honda Sh Mode 125 è rimasto ferito dopo un impatto con un’auto Audi A1 tra lo svincolo Piazza Marconi e via Montecatini.

Da ricostruire la dinamica del sinistro – sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale – provocata forse dall’errata manovra del conducente di uno dei due mezzi.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 giunta da Spadafora che ha trasportato i due giovani che viaggiavano sulla moto al Fogliani: il passeggero 26enne messinese è rimasto al pronto soccorso di Milazzo con lesioni e contusioni, mentre il conducente 24enne a causa dei seri politraumi è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono giudicate serie anche se non sarebbe in pericolo di vita.