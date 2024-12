Messina, scontro tra auto sulla nuova via Don Blasco. Una si ribalta, c'è un ferito

Incidente dalla dinamica tutta da chiarire poco prima delle 8 di questa mattina sulla nuova via Don Blasco. Uno scontro tra auto nei pressi di una gimkana ha causato il capottamento di una vettura. Sul posto subito intervenuta una pattuglia della polizia di Stato, mentre una squadra di vigili del fuoco ha estratto la persona che si trovava alla guida dell'auto che si è adagiata su una fiancata. La municipale, invece, eseguirà i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente che essendosi verificato in un'ora di punta ha causato notevoli disagi sulla nuova arteria

IN AGGIORNAMENTO