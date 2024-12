Messina, il 100 mancato all’esame di Maturità: in 12 a processo per i commenti social

L’esame di Maturità, uno dei momenti della vita che non si dimenticano mai. Un momento che nel 2018 era atteso con tante aspettative da una diciannovenne che frequentava il liceo classico La Farina. Con impegno e dedizione, per cinque anni si era preparata per sostenere quell’esame che rappresentava un passaggio importante della sua vita. Sperava nel massimo dei voti, il suo brillante curriculum scolastico lo lasciava prevedere. Il suo sogno era di accedere a una prestigiosa università a Roma che una borsa di studio le avrebbe permesso di frequentare senza pesare troppo sulle spalle dei suoi genitori. Insomma poteva essere una bella storia di impegno e studio, invece è stata una vicenda con un finale amaro.

Al termine dell’esame di Stato, quando è andata a controllare il voto finale, la ragazza ha scoperto di essere stata valutata con un deludente 99 al posto del desiderato 100. In un attimo il cielo azzurro dei sogni universitari è diventato scuro. La delusione per quel punto che la Commissione d’esame non ha concesso, si è trasformata in rabbia. Un disappunto che, come accade per tutti i giovani nati e cresciuti nell’era digitale, ha sfogato sui social con un post nel quale esprimeva il dolore per essere costretta a rivedere il suo futuro, a non poter godere pienamente di quella che sarebbe dovuta essere l’estate più bella della sua vita. Fin qui la vicenda. Ma le storie che finiscono sul web hanno quasi sempre una vita a parte.

Quel pubblico sfogo non è rimasto inascoltato. All’epoca la vicenda fece parecchio scalpore, se ne occuparono testate giornalistiche locali e nazionali. Giornali e Tv riportarono la storia della studentessa modello che per un punto aveva dovuto rinunciare a concorrere per una borsa di studio che le avrebbe aperto le porte dell’ambita università nella Capitale.

La notizia, rimbalzata da giornale a giornale, fu commentata anche da diversi utenti del web che vollero dire la loro sulla vicenda prendendo le parti della studentessa. Qualcuno ha espresso con disappunto le proprie ragioni, qualche altro ha usato maggiore enfasi, soprattutto per le ragioni che avevano portato a quella valutazione dell’esame.

Diversi utenti del web, infatti, puntarono il dito contro un professore, commissario esterno. I commenti alla vicenda hanno avuto uno strascico giudiziario, sono finiti al centro di un processo per diffamazione con il professore parte offesa. Si arriva così a giorni nostri. Recentemente si è svolta un’ udienza del processo, nei confronti di 12 persone, che devono rispondere di diffamazione. In pratica sono accusati di aver affermato, come recita il capo d’imputazione, che il professore “aveva segnato per motivi politici alla studentessa... il voto finale di 99/100 offendevano la reputazione” del docente. Due giorni fa si è tenuta un’udienza del processo che si svolge davanti al giudice monocratico Giovanni Albanese. Il processo, che è ancora alle battute iniziali, prosegue a febbraio.