Dimensionamento scolastico, a S. Agata Militello fusione dei due istituti tecnici e dei Comprensivi Cesareo e Marconi

Il nuovo piano di dimensionamento regionale vedrà, dal prossimo anno scolastico, l’accorpamento degli istituti tecnici superiori Itis “Torricelli” e Itet “Tomasi di Lampedusa” e dei due Comprensivi “Cesareo” e “Marconi” di Sant’Agata Militello.

È quanto emerso nella riunione svoltasi martedì all’assessorato regionale all’Istruzione, alla presenza dello stesso assessore Mimmo Turano, dei vertici dell’Ufficio scolastico regionale e degli Uffici scolastici provinciali, delle rappresentanze sindacali e della consulta studentesca.

Si concretizza dunque ciò che era stato messo nero su bianco lo scorso anno nella prima bozza di piano di dimensionamento, poi congelata in extremis con la riduzione del 2,5% dei tagli concessa a fine 2023 col decreto Milleproroghe.

Per il 2025-2026 la questione sembrava tuttavia limitata ai soli istituti tecnici, con il destino del “Tomasi di Lampedusa” segnato dal trend che si protrae da anni (in atto poco più di 400 studenti, ndc) tanto che l’accorpamento era stato reinserito nella recente proposta varata dalla conferenza territoriale.

L’Itet santagatese perderà dunque da settembre l’autonomia acquisita nei primi anni 2000 dall’originaria scuola madre del “Florena” di S. Stefano di Camastra, e sarà assorbito dall’Itis “Torricelli” con cui formerà un polo tecnico per circa 1.200 alunni.

È invece giunta più a sorpresa la decisione sull’accorpamento dei due istituti comprensivi cittadini, per i quali l’ipotesi paventata l’anno scorso sembrava scongiurata.

L’iniziativa in tal senso sarebbe giunta direttamente dall’assessorato regionale nell’ottica di una riorganizzazione della quota disponibile per cui i comprensivi di S. Lucia del Mela e S. Filippo del Mela, dopo appena un anno insieme, a quanto pare ritroveranno le rispettive autonomie.