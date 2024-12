“Buco” di 20 milioni a Terme Vigliatore, il Comune dichiara il dissesto finanziario

Il Comune dichiara il dissesto finanziario a distanza di sei mesi dall’avvenuta approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, riformulato nell’ottobre 2021 dopo l’insediamento dell’Amministrazione Cipriano. Sulla proposta di delibera, che sarà discussa e votata dal Consiglio comunale a ridosso delle festività, c’è già il via libera degli uffici amministrativi e dell’organo di revisione contabile dell’ente, in ragione della mancanza di sostenibilità di un percorso di risanamento economico pregiudicato dall’alto tasso di evasione e dalla mancata riscossione dei crediti vantati per i tributi locali, pari al 70% per un “buco” complessivo di circa 20 milioni.

Nonostante i vari tentativi di salvare il Comune dal tracollo, attraverso misure aggiuntive e accordi scanditi dal Piano di riequilibrio, il monte debiti di 9 milioni non potrà essere ripianato anche a causa dell’avvenuta ricezione di almeno due precetti inviati all’ente da creditori che vantano risarcimenti derivanti dai danni certificati alle loro aziende a seguito delle numerose alluvioni che hanno interessato Terme nel recente passato. Una mazzata che avrebbe contribuito a fare crollare l’impalcatura del Piano avallato dalla Corte dei Conti, nonostante, con la maggior parte delle aziende creditrici, fosse stato contemplato e avviato un programma di rientro del debito. E