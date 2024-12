Blackout idrico a Messina, oggi si torna alla normalità dopo la rottura della condotta del Fiumefreddo

L’acqua è tornata nelle case dei messinesi. C’è chi non se n’è nemmeno accorto del blackout idrico e chi, invece, ha dovuto attendere fino al pomeriggio di ieri per avere l’acqua corrente. L’improvvisa rottura della condotta del Fiumefreddo che dalle falde dell’Etna porta circa l’80% del fabbisogno alla città, ha bloccato per diverse ore il delicato meccanismo dell’erogazione a Messina. Una nuova prova della fragilità di un sistema di approvvigionamento che dipende dalla tenuta di quei 70 km di tubazioni che passano in una delle zone più impervie dell’isola.

Gli effetti immediati della rottura della tubazione - larga un metro di diametro e nella quale l'acqua viaggia ad una pressione tanto forte da spaccare l'asfalto e innalzare una colonna d’acqua alta 10 metri come se fosse un geyser islandese - sono stati quelli dell'interruzione del normale approvvigionamento in città.

I lavori per il ripristino della condotta infranta dai mezzi meccanici di una ditta che per conto di Enel stava posando una linea di media tensione a servizio del cantiere del raddoppio ferroviario di Itala, si sono conclusi intorno alla mezzanotte di martedì. Tutte le prove di reimmissione in rete della pressione sono terminate alle quattro di ieri. Quindi l'acqua è tornata a riempire i grandi serbatoi cittadini che a loro volta devono garantire l'erogazione nelle case dei messinesi.

La storia di tutte le interruzioni, programmate o improvvise che siano state, ci hanno insegnato che per tornare alla normalità passano sempre almeno 24 ore. E così è stato anche questa volta. A sud di Messina, nessuno ha sofferto. Al centro città i disagi sono stati limitati, ancor che la distribuzione sia stata ritardata di qualche ora rispetto al solito. Diversa la situazione nella zona nord dove la rete è sempre meno efficace e quindi fa tardare l'approvvigionamento. Nel corso della giornata, però, anche la zona nord più estrema (Torre Faro, Ganzirri e in generale la litoranea) hanno avuto una “razione” di acqua e stamattina tutto dovrebbe tornare regolare.

Amam ha comunque dovuto mettere in campo quattro autobotti e due di queste hanno dovuto servire due istituti scolastici. Il Majorana a Giostra e la scuola superiore Verona Trento in centro città. Interventi anche a Sperone per aiutare la cittadella universitaria dove erano in programma sedute di laurea.

Restano troppe le incognite legate al perfetto funzionamento del Fiumefreddo. Troppe perché non si possa immaginare in un futuro non troppo lontano una alternativa.