Massaggio si trasforma in violenza sessuale: arrestato il titolare di una palestra di S. Agata Militello

Una volta rimasti soli, dopo aver chiuso la porta a chiave e aver fatto spogliare la ragazza distesa sul lettino, avrebbe insistito con palpeggiamenti nelle sue parti intime, approfittando della comprensibile sorpresa della giovane e della sua della inesperienza, in ogni caso senza fornire alcuna spiegazione e senza acquisire in alcun modo il suo consenso.

La giovane non era stata in grado di reagire immediatamente e solo dopo qualche giorno, anche confortata dai parenti, aveva deciso di incontrare nuovamente costui, anche al fine di chiedergli spiegazioni sul comportamento tenuto. Nell’occasione la ragazza aveva usato l’accortezza di registrarne le dichiarazioni, ovviamente a sua insaputa.

Dall’ascolto della registrazione, acquisita al procedimento, emergeva come il massaggio fosse stato realmente praticato con modalità del tutto anomale, in zone completamente diverse da quelle effettivamente indicate come doloranti dalla ragazza; l’indagato, fra l’altro, ammetteva espressamente di aver “sbagliato” nel non averla avvisata preventivamente sul particolare tipo di massaggi effettuati, di “essersi dimenticato” di trattare la zona (braccio sinistro e spalla) che gli era stata specificatamente segnalata come dolorante e di “essere stato poco professionale”.