Messina, scontro tra due auto in via Santa Cecilia: un ferito e traffico in tilt

Incidente all'incorcio di via Santa Cecilia a Messina. Per cause ancora in corso d'accertamento si sono scontrati una Lancia Y rossa che scendeva da Via Santa Cecilia e una 500 grigia che veniva da via La Farina e andava verso la zona sud. Nello scontro una persona è rimasta ferita, secondo quanto ricostruito finora le sue condizioni non sono gravi. Danni soprattutto ai due mezzi. Traffico in tilt. Sono in corso accertamenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale.