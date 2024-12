Paura questa mattina per l'incendio di un'ambulanza sulla statale 113, all'altezza di Ortoliuzzo. Il mezzo mentre procedeva in direzione Messina ha preso fuoco improvvisamente. Per fortuna non ci sono feriti, visto che i sanitari che erano a bordo dell'ambulanza sono riusciti a scendere in tempo e allertare le forze dell'ordine. Presenti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.