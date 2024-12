A20 Messina-Palermo, auto in fiamme nella galleria Calavà: miracolosamente illeso un uomo

Attimi di terrore ieri sera lungo l’autostrada A20 Palermo – Messina, per l’incendio di un’autovettura all’interno della Galleria Calavà. Miracolosamente illeso un uomo di Sant’Agata Militello che al volante della sua Chevrolet Captiva stava procedendo in direzione Messina quando, per cause da accertare, ha notato del fumo fuoriuscire dalla parte anteriore. L’uomo ha avuto il tempo di arrestare la marcia ed allontanarsi dall’auto prima che la stessa prendesse fuoco. Immediatamente allertati i soccorsi, è stato particolarmente tempestivo l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, in servizio di controllo proprio nelle vicinanze della galleria Calavà.

I poliziotti hanno prontamente predisposto le misure di sicurezza per scongiurare problemi ai mezzi che sopraggiungevano, istituendo l’uscita obbligatoria a Brolo in direzione Messina. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno quindi spento il rogo e messo in sicurezza la zona, mentre le squadre del pronto intervento stradale hanno operato per la rimozione del mezzo ed il ripristino del tratto autostradale. Poco dopo le 21 il transito è stato dunque riaperto.