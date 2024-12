Messina: investito un 84enne in via Fata Morgana, trasportato in codice rosso al Piemonte

Incidente nel pomeriggio in via Fata Morgana. Un anziano di 84 anni, per cause che sono in corso di accertamento è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. É stato subito soccorso da un'ambulanza che l'ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro.