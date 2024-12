Treno bloccato tra Messina e Catania, e i passeggeri perdono l’aereo

«Una giornata da incubo per migliaia di pendolari e turisti si è consumata ieri sulla tratta ferroviaria Messina-Catania. Guasti tecnici, ritardi e soppressioni di treni hanno causato gravi disagi, con i passeggeri intrappolati per ore sui convogli o bloccati in stazione».

Lo afferma in una nota il Codacons, secondo cui tra gli episodi più eclatanti c’è quello che ha riguardato un gruppo di turisti spagnoli che a causa dei ritardi ha perso il proprio volo dall’aeroporto di Catania».

«Quanto accaduto - dice il segretario nazionale dell’associazione Francesco Tanasi - è una vergogna inaccettabile per un servizio pubblico essenziale come il trasporto ferroviario. Pendolari, studenti e turisti non possono essere trattati in questo modo, specialmente in una tratta strategica come quella tra Messina e Catania.

Il Codacons si impegnerà per garantire il rispetto dei diritti dei viaggiatori, chiedendo risarcimenti e interventi strutturali immediati».

Il Codacons rileva come il treno regionale 12961 sia rimasto bloccato alla stazione di Alcantara per oltre 50 minuti a causa di un guasto al passaggio a livello di via Feudogrande a Fiumefreddo di Sicilia e come il guasto abbia «avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria siciliana, causando soppressioni di treni e disagi pesanti per un numero ancora più ampio di utenti».