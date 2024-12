Taormina, sequestrati 800 kg di botti illegali: denunciata la titolare di una rivendita di fuochi d'artificio

A poche settimane dalle festività di fine anno, gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato un nuovo sequestro di artifizi pirotecnici illegali.

Dopo un primo ed un secondo sequestro di circa 110 chilogrammi di petardi (più comunemente noti come “botti di Capodanno”), portato a termine dai poliziotti delle Volanti di Messina, un terzo sequestro è stato eseguito nei giorni scorsi a Taormina, dai poliziotti del Commissariato della cittadina ionica.

Infatti, a seguito di controllo amministrativo presso una rivendita di fuochi d’artificio, regolarmente autorizzata e munita di licenza prefettizia, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina, coadiuvati dagli artificieri della polizia di Stato in servizio a Catania, hanno rinvenuto, repertato e posto sotto sequestro un’ingente quantità di fuochi d’artificio (circa 800 kg lordi, di cui 180 kg di massa attiva), in esubero rispetto a quello autorizzato e di categoria diversa da quella consentita in licenza, pertanto immediatamente affidati in giudiziale custodia ad un deposito specializzato.