Anche servizi anagrafici in 75 uffici postali della provincia di Messina

Crescono in provincia di Messina i servizi Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Con 62 nuovi uffici abilitati, salgono a 75 le sedi del Messinese dove poter fare richiesta dei certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da ANPR - la banca dati di cui è titolare il Ministero dell'Interno.

In particolare, in 61 nuovi uffici i servizi vengono erogati attraverso gli sportelli interni, mentre nella sede di Giardini Naxos Centro i certificati ANPR sono richiedibili da oggi in modalità digitale. Grazie infatti agli innovativi totem, che in provincia salgono così a quota 16, i cittadini possono scaricare in assoluta autonomia i certificati di loro interesse, autenticandosi con la carta d'identità elettronica o con lo spid.