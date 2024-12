Messina, in poco più di due mesi ben 21mila abbonamenti agevolati al trasporto pubblico

Ancora numeri straordinari per la campagna abbonamenti promozionale “MoveMe”, lanciata per il secondo anno consecutivo da Atm, grazie alle risorse stanziate dal Comune di Messina. In poco più di due mesi, ben 21mila persone si sono abbonate al trasporto pubblico locale al prezzo agevolato di 50 euro e potranno viaggiare su bus e tram, per un anno intero e senza limitazioni, con soli 4 euro al mese.

Per festeggiare l’ambizioso traguardo raggiunto e fornire tutti i dati della campagna abbonamenti, il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e la presidente di Atm Carla Grillo questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa nei locali del Front Office della dell’Azienda Trasporti di Messina, diventato luogo simbolo della campagna abbonamenti.

"Siamo qui per festeggiare un risultato importante, 21mila abbonati al tpl sono un traguardo di cui andare molto fieri. L’Amministrazione comunale non ha mai fatto mancare il proprio supporto ad Atm e questa sinergia sta dando i frutti sperati. In questi anni, non abbiamo mai smesso di credere che un altro modello di città è possibile, e adesso ne siamo ancora più convinti perché è evidente che c’è una cambiamento culturale in atto. Quando inizialmente invitavamo i cittadini a muoversi in città con bus e tram, ci consideravano dei pazzi, ma oggi, grazie al servizio di qualità offerto da Atm S.p.A., sempre più messinesi utilizzano i mezzi pubblici". Così il sindaco Basile, che nonostante i numerosi impegni, ha voluto essere presente per complimentarsi con la governance aziendale.

"La seconda edizione dell’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale e dalla Governance di Atm, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, si è rivelata ancora una volta una scommessa vincente. A Messina è in atto una rivoluzione culturale sul fronte della mobilità e - nonostante qualche sacca di resistenza - la nostra idea di città, che prevede una viabilità ordinata ed un servizio di trasporto pubblico locale efficiente e attrattivo, diventa sempre più concreta. Non è un caso se oggi 21mila persone che vivono in questa città hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento con Atm, scegliendo di utilizzare i mezzi pubblici per i loro spostamenti all’interno del perimetro urbano”, commenta soddisfatto il vicesindaco Mondello.

"Non era così scontato che la promozione replicasse il successo dello scorso anno, perché il costo - sebbene sia rimasto altamente vantaggioso - è comunque più che raddoppiato rispetto alla prima edizione", evidenzia la presidente Grillo.

“I numeri di questa seconda edizione – aggiunge la massima rappresentante di Atm - dimostrano tra l’altro che la maggior parte dei messinesi che aveva aderito alla prima campagna promozionale 'MoveMe' ci ha ridato nuovamente fiducia, confermando di apprezzare il nostro servizio. Il 62% degli abbonamenti sono stati infatti rinnovati da parte di utenti che avevano già aderito alla prima edizione, mentre il 38% è stato sottoscritto da nuovi utenti. Un altro dato interessante riguarda il luogo di residenza degli abbonamenti, con il 90% degli abbonati MoveMe che risiede a Messina e che, quindi, presumibilmente utilizzerà più volte nell’arco della giornata i nostri autobus e i nostri tram”.

La seconda edizione della promozione MoveMe si è caratterizzata anche per la digitalizzazione delle procedure di acquisto. A tal proposito, la presidente Grillo spiega: “Il 35% degli abbonamenti sono stati acquistati tramite la piattaforma digitale di Atm Spa e il dato attesta che l’innovazione introdotta in questa seconda edizione ha avuto un ottimo riscontro da parte degli utenti, i quali hanno potuto abbonarsi comodamente utilizzando un pc, un tablet e uno smartphone senza doversi recare fisicamente presso uno dei nostro box vendita o presso le emettitrici automatiche dislocate su tutto il territorio comunale".

"Siamo molto soddisfatti - conclude la presidente Grillo - per aver raggiunto quota 21 mila abbonamenti MoveMe, a cui si aggiungono 7 mila abbonamenti ordinari, per un totale di 28mila abbonamenti complessivi. A questi vanno poi aggiunti altri 9 mila abbonamenti 'speciali' destinati agli studenti delle scuole e agli universitari. Atm dimostra ogni giorno che sta davvero guidando il cambiamento, come recita lo slogan che abbiamo scelto nel 2020 e che ancora ci accompagna in tutte le iniziative".