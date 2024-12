Messina, ruspe al Rione Taormina: al via l’abbattimento delle prime dieci baracche

Al via oggi l'abbattimento delle prime dieci baracche di via Taormina. E' il primo passo verso la cancellazione della baraccopoli più grande della città. Tante le persone incredule che filmavano l'avvenimento. Vedere le ruspe in azione all'interno di una delle favelas simbolo del degrado ha attirato l'attenzione di tanti curiosi. Abbattuta la prima casupola liberata vent'anni fa. Ad abitarla erano solo topi e rifiuti. In tre mesi colpo di spugna su 15 baracche.