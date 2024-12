Incidente sulla A20 Messina-Palermo, tra Rometta e Milazzo. Due le automobili coinvolte, un ferito trasportato dal 118 in ospedale. Ma non è in pericolo di vita. Il tratta autostradale tra Rometta e Milazzo è rimasto chiuso per 20' con uscita obbligatoria a Rometta. Ancora da ricostruire la dinamica, sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.