Messina, la polizia sequestra 110 chili di botti di Capodanno. Sono stati distrutti

Prosegue l’attento e quotidiano controllo del territorio operato dalla Polizia di Stato di Messina. Le Volanti, nel corso dell’attività espletata a novembre, hanno proceduto al controllo di 5.182 persone e di 2.259 veicoli, nonché a segnalare alla competente Autorità Amministrativa otto soggetti trovati in possesso di stupefacente per uso personale. Durante la consueta attività di prevenzione, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato a piede libero 23 persone per i reati più disparati, tra cui porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, danneggiamento, rapina impropria, lesioni personali, stalking e maltrattamenti.

Inoltre gli agenti delle Volanti, nell’ambito di specifici servizi, hanno provveduto a denunciare alla competente A.G. tre soggetti trovati in possesso, in due distinti episodi, di un cospicuo quantitativo di petardi (più comunemente noti come “botti di Capodanno”), per lo più di matrice artigianale e dunque altamente pericolosi. Il primo sequestro è stato effettuato per materiale sequestrato dai poliziotti in quanto rinvenuto presso l’abitazione di un cinquantaseienne messinese trovato in possesso di 18 petardi - meglio noti come cipolle - privi di tracciabilità e costruiti artigianalmente, pertanto particolarmente rischiosi per chiunque li maneggiasse. Il secondo sequestro è stato effettuato a seguito di controllo effettuato agli imbarcaderi del viale della Libertà a carico di due palermitani - trentaquattrenne e ventinovenne - i quali viaggiavano su un minivan appena sbarcato dalla Calabria. A bordo del mezzo sottoposto a perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 110 chili di artifizi pirotecnici e 10 petardi artigianali.