Messina, incidente in tangenziale all'uscita di Giostra: due feriti

Incidente questa sera sulla Tangenziale nei pressi del viadotto Ritiro. Un'auto, con a bordo due persone, per cause da accertare, è uscita di strada finendo nella cuspide che divide le corsie all'uscita di Giostra. Nell'urto sono rimasti feriti e anche molto spaventati i due occupanti che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. Le loro condizioni non sarebbero gravi. E' intervenuta la polizia stradale per gli accertamenti sull'incidente.

(foto di repertorio)