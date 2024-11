Messina, ancora un incidente sulla via Garibaldi. Scontro auto-moto a un incrocio: 37enne finisce in ospedale

Incidente questa mattina in via Garibaldi all'incrocio con la via Fata Morgana. Coinvolti un'auto e uno scooter. Nello scontro ad avere la peggio il centauro, un extracomunitario di 37 anni che è stato soccorso da un'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. In corso di accertamento le cause dello scontro da parte degli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale arrivati poco dopo sul posto.