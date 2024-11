Incidente stradale stamattina intorno alle 9 sulla via Taormina. Uno scooter, per cause che sono al vaglio degli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, si è scontrato con un'auto. Il giovane che era in sella ha avuto la peggio finendo sull'asfalto. Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118 lo hanno immobilizzato sulla lettiga e trasportato al vicinissimo pronto soccorso del Policlinico

IN AGGIORNAMENTO