Messina, paura per un incendio a bordo di un bus Atm in via Bonino

Paura questa mattina a Messina per un bus dell'Atm sul quale si è sviluppato un principio di incendio in via Bonino, in direzione nord-sud. A domarlo con prontezza l'autista e un vigile del fuoco fuori servizio che transitava in zona. Si tratta di uno Shuttle, autosnodato, che è rimasto bloccato in mezzo alla strada. Inevitabili code perché è stato necessario far arrivare i mezzi per la rimozione. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale coordinata dal comandante Giovanni Giardina.