Notti insonni sulla riviera di Milazzo, cane abbaia in continuazione: presentata una denuncia

Notti insonni sulla riviera di Ponente a Milazzo: residenti esasperati dal latrato di un animale in condizioni di sofferenza. Da oltre due anni, la tranquillità della zona è turbata dai latrati incessanti di un cane da pastore dell’Asia centrale, detenuto in un piccolo cortile di un’abitazione privata. L’animale, di circa 70 kg, vive in condizioni di evidente stress e sofferenza, secondo quanto denunciato dai residenti, che lamentano un peggioramento della qualità della vita. Numerose le denunce e le richieste di intervento a tutela della quiete dei residenti e anche in soccorso del cane che soffre la solitudine e vive in spazi ristretti per la sua stazza.

Numerosi abitanti, tra cui professionisti e cittadini noti come l’architetto Antonino Martella, l’avvocato Germana Pusateri, e l’ingegnere Antonino Gitto, Luana Gullì, la prof.ssa Anna Italiano, Francesco Vitale, Giovanna Prestipino, Francesco Foti, sono solo alcuni degli abitanti della zona esasperati da una situazione assurda, in quanto il proprietario del cane a tutt’oggi è rimasto indifferente alle numerose denunce Gli stessi residenti, infatti, hanno avviato iniziative legali contro il proprietario del cane, gestore di un pub nel centro di Milazzo.

Con l’assistenza dell’avvocato Fabio Coppolino del Foro di Barcellona, dopo le diffide, presentati quattro esposti alla Polizia locale, una segnalazione al sindaco e una denuncia alla Procura di Barcellona. Nonostante ciò, ad oggi, la situazione non è cambiata.