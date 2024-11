Monforte San Giorgio, chiesti interventi urgenti per la "Madonna con Bambino e Santi"

“Non possiamo permettere che pezzi di storia e cultura della nostra terra vadano persi per l’inerzia burocratica. La tutela del patrimonio artistico è un dovere morale e istituzionale, ed è per questo che ho presentato un’interrogazione per sollecitare interventi urgenti sui beni culturali della provincia di Messina”. Con queste parole il deputato di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, richiama l’attenzione sullo stato critico di alcune opere d’arte mobili di straordinario valore, risalenti al XVI e XVII secolo, che necessitano di restauri non più procrastinabili.

L’interrogazione, indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale ai Beni Culturali, evidenzia come già a marzo 2024 la Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina avesse segnalato al Dipartimento regionale una lista di interventi prioritari e urgenti. Tuttavia, a distanza di mesi, nulla è stato fatto, mettendo in serio pericolo opere di straordinaria importanza per la storia e l’identità culturale della Sicilia.