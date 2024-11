Concorso per 100 vigili urbani a Messina, pubblicati gli esiti della prima prova: 649 i candidati che ce l'hanno fatta

È stata appena pubblicata la graduatoria per l'accesso alla fase successiva alle prove fisiche del concorso per 100 agenti di polizia municipale. Sono 649 i candidati che hanno superato la prima prova. Per verificare la posizione in graduatoria, è necessario avere il Codice Candidatura o il numero ID della domanda di partecipazione. La graduatoria è disponibile al seguente link: Clicca qui per consultare.