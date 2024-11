YoungMe Days, orientamento e formazione: al Palacultura da 27 al 29 tutto ciò che Messina può offrire ai giovani

I giovani, i loro sogni, il legame con la propria terra, la possibilità di restare mettendo a frutto talento e competenze: dopo il successo dello scorso anno torna “YoungMe Days 2024”, in programma al Palacultura dal 27 al 29 novembre prossimo. Scopo dell’iniziativa, promossa dall’assessorato alle politiche giovanili, istruzione e formazione del Comune di Messina, offrire a studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori e a tutti i giovani under 35 la possibilità di orientarsi al mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di strumenti e la conoscenza di percorsi formativi e buone pratiche.

Una ricca tre giorni quella che si terrà al Palacultura presentata alla stampa dal sindaco Federico Basile e dall’assessora Liana Cannata, che ha ribadito la volontà di «supportare i giovani messinesi nel loro percorso di crescita personale e professionale fornendo gli strumenti idonei per affrontare le sfide di accesso al mondo del lavoro consentendo loro, con momenti come questo, di acquisire competenze trasversali e specifiche di settore». YoungMe, finanziato dal programma nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, «mira a raccontare tutto ciò che esiste e può essere fonte di orientamento, formazione e informazione a Messina», ha detto Cannata.