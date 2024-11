Un incidente è avvenuto ieri sera a Messina, nella zona di Minissale. Coinvolti un'auto e uno scooter. Lo scontro si è verificato all'altezza della caserma Ainis in via Taormina. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale per accertamenti. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale che sono intervenuti per i rilievi.