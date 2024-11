Matilde Siracusano: emendamento di FI per lo stop al pedaggio autostradale Messina-Villafranca

«Stop al pedaggio autostradale nella tratta da Messina a Villafranca Tirrena, e viceversa. È quanto chiede un emendamento presentato da Forza Italia alla legge di bilancio per prevedere che, a decorrere dall’anno finanziario 2025 - al fine di determinare il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori della città di Messina relativi ai disagi legati ai cantieri per l'avvio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto e delle opere autostradali connesse - non si paghi più il pedaggio in una parte di autostrada ricadente interamente nel territorio di Messina, costituendone tangenziale di servizio alla città».

Così in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. «Una decisione - aggiunge - che il territorio aspetta da anni, e che interessa migliaia di pendolari e di aziende. Ringrazio il mio consigliere giuridico Fernando Rizzo, che si è occupato della redazione tecnica del testo, la coordinatrice provinciale di Forza Italia Messina, Bernardette Grasso, che ha contribuito alla sua ideazione e l’onorevole Tommaso Calderone, che ha presentato la proposta depositando l’emendamento alla manovra all’esame della Camera dei deputati».