Oggi allerta gialla nel Messinese: il maltempo si attenua, ma il rischio di criticità rimane alto

L'avviso meteo, diramato dalla Protezione Civile, sottolinea che la presenza di infrastrutture come corsi d'acqua e reti fognarie strutturalmente inadeguate, insieme alla vicinanza di zone soggette a dissesto idrogeologico e idraulico, potrebbe rendere le condizioni più gravi. "Le criticità potrebbero manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia", avverte il documento , invitando alla massima attenzione da parte delle autorità locali e della cittadinanza.

Dovrebbe attenuarsi l'ondata di maltempo che per due giorni non ha dato tregua alla Sicilia orientale. A partire dalla mezzanotte e fino alle 24 di oggi, il livello di allerta meteo nella provincia di Messina sarà di colore giallo . Nonostante i temporali e le condizioni meteorologiche avverse siano destinati a proseguire, si prevede che la loro intensità sarà inferiore rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, il rischio di criticità rimane alto, soprattutto nelle aree vulnerabili.

Le scuole riaprono dopo due giorni di chiusura

Nel contesto delle misure precauzionali adottate, molte scuole della zona ionica, che erano rimaste chiuse per due giorni consecutivi a causa dell'allerta arancione, riapriranno, salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero comportare cambiamenti dell'ultimo minuto.

Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere alta la vigilanza, soprattutto in caso di forti piogge o improvvisi cambiamenti nelle condizioni climatiche. È consigliato evitare aree a rischio, come strade periferiche e zone a rischio frane, e seguire le indicazioni della Protezione Civile per garantire la sicurezza di tutti.

L’allerta gialla, seppur di livello inferiore rispetto alle criticità dei giorni scorsi, resta un segnale di attenzione. Gli esperti consigliano di restare aggiornati attraverso i canali ufficiali e di adottare comportamenti prudenti in caso di fenomeni meteo estremi.