È stata emessa un'allerta arancione per le aree del capoluogo e della costa ionica, mentre la costa tirrenica sarà in allerta gialla. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diffuso un avviso per rischio idrogeologico e idraulico, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore. Scuole, università, cimiteri e parchi rimarranno aperti, salvo diverse disposizioni da parte dei singoli sindaci, specialmente nei comuni tra Scaletta e Giardini Naxos.