Nizza di Sicilia, nota delle imprese Webuild e Pizzarotti: “Vasca svuotata solo a scopo precauzionale”

Un intervento eseguito a titolo precauzionale, per evitare che il maltempo possa generare problemi.

Il Consorzio Messina-Catania Lotto Nord interviene spiegando cosa sia accaduto sabato all’interno del cantiere del raddoppio ferroviario di Nizza di Sicilia, dove hanno operato le autocisterne di società specializzate in raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

«Il Consorzio costruttore ha eseguito, a titolo precauzionale, le operazioni di aspirazione dei reflui liquidi contenuti nella vasca di raccolta acque del deposito temporaneo di terre sito in contrada Piana - spiegano le imprese Webuild e Pizzarotti - la vasca è sottoposta a sequestro preventivo, per consentire l’esecuzione delle indagini, pertanto le operazioni di svuotamento sono state autorizzate con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Messina e con il parere favorevole del pubblico ministero, a seguito dell’istanza presentata dai legali del Consorzio. L’operazione è stata eseguita per evitare che le intense precipitazioni previste in questi giorni possano provocare un afflusso di acque superiore alla capacità ricettiva della vasca di raccolta - viene sottolineato - e le attività di svuotamento sono iniziate sabato in tarda mattinata e proseguite fino alle 20, alla presenza del personale di polizia giudiziaria che ha curato il sequestro (Carabinieri Sezione Pg della Procura) e dell’Arpa, che ha effettuato il campionamento dei reflui liquidi».

Il Consorzio - a seguito del rilevamento di concentrazioni di Arsenico presente naturalmente nelle terre di scavo della galleria Sciglio - ha sospeso da giorni le attività di scavo, informando le autorità e gli Enti preposti, e avviato il conferimento a impianti autorizzati delle terre su cui è stata rilevata una concentrazione di Arsenico superiore ai limiti per il riutilizzo.