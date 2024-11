Messina, scatta alle 21 la prima chiusura dello svincolo di Boccetta in uscita

Scatta oggi il primo provvedimento disposto, nei giorni scorsi, con ordinanza dal Consorzio autostrade, per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione della A20. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani sarà chiuso lo svincolo di Boccetta, in uscita, per i veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia; lo stesso accadrà dalle 21 di domani alle 6 di mercoledì; dalle 21 di mercoledì alle 6 di giovedì 14 novembre lo svincolo di Boccetta sarà chiuso sia in uscita che in entrata, per i veicoli provenienti e diretti in entrambi i sensi di marcia; infine dalle 9 sino alle 18 di giovedì 14 novembre verrà chiuso, in uscita, lo svincolo di Villafranca Tirrena.