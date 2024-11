Messina, riapre il Mercato delle pulci: trovato l'accordo con gli ambulanti sulle condizioni igieniche

Buona notizia per gli operatori del Mercato delle pulci che ieri mattina avevano protestato contro l'ordinanza del sindaco che sospendeva per tre mesi le attività del mercatino domenicale per motivi di igiene pubblica. Oggi una rappresentanza degli ambulanti è stata ricevuta dal sindaco Basile e dall'assessore Finocchiaro per cercare una soluzione che possa farli tornare a lavorare. Gli operatori si sono impegnati a gestire autonomamente le operazioni di apertura dell'area e a mantenere condizioni igieniche decorose. Si sono costituiti in comitato e hanno garantito che saranno i primi a vigilare affinché non ci siano abbandoni indiscriminati di rifiuti alla fine di ogni mercato domenicale. Un accordo che porterà alla revoca dell'ordinanza di sospensione. Già dalla prossima domenica il Mercato delle Pulci potrebbe riaprire.