Messina, il consigliere Cosimo Oteri passa alla Lega. Anzi no... Smentito il commissario Germanà

La Lega di Messina ha un problema con i comunicati. Annuncia cose che poi vengono smentite. E così dopo quanto accaduto con Mirko Cantello nelle settimane scorse in merito al voto sul Bilancio Consuntivo 2023 adesso tocca al consiglire comunale Cosimo Oteri. Due giorni fa il comunicato della Lega in cui si annunciava il passaggio di Oteri dal Gruppo Misto alla Lega, con tanto di dichiarazioni di adesione. “Voglio dare un segnale forte e di riconoscenza nei confronti di un uomo che ha difeso i confini nazionali - si leggeva nella nota attribuendolo ad Oteri - . Oggi aderisco alla Lega con lo spirito dei tanti cittadini indignati, che anche nella nostra Sicilia credono nella bontà dell’azione politica del ministro Salvini. Abbiamo apprezzato le politiche di buon governo nei confronti del Sud, di Messina e della Sicilia, a partire dal ponte sullo Stretto, che con le opere connesse è già un grande attrattore di investimenti, economia e turismo: cose delle quali la Sicilia ha forte bisogno". Per finire con i ringraziamenti al deputalo messinese Nino Germanà... "Ringrazio - conclude Oteri - il commissario regionale del partito Nino Germanà, a cui mi lega un rapporto di fiducia e stima e con il quale sono certo di poter lavorare con grande senso di abnegazione per la nostra città e per il bene di un’intera comunità”.