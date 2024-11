Messina, gravissimo incidente sul viale Giostra. Auto contro moto: feriti il conducente e una ragazza

Gravissimo incidente sul viale Giostra all'incrocio con la via Monte Scuderi. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Alfa Romeo Mito e uno scooter Yamaha T-Max con a bordo il conducente e una ragazza. I due centauri sono stati trasportati i al policlinico Gaetano Martino. Più gravi le condizioni del ragazzo che è stato sottoposto ad intervento chirurgico e i medici si sono riservata la prognosi. La ragazza non desta preoccupazioni. Sul posto la sezione motociclisti della polizia municipale