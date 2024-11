Il caso dei farmaci stupefacenti a Milazzo: chiesta un'audizione in commissione Sanità all'Ars

Il deputato di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, ha formalmente richiesto un’audizione presso la VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana per far luce sulla gestione dei farmaci stupefacenti al pronto soccorso dell’ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo. La richiesta è stata indirizzata al presidente della Commissione, Giuseppe Laccoto, a seguito di una serie di irregolarità che sono emerse e di cui ha chiesto conto in precedenti interrogazioni.

“Ad oggi, la conclusione dell'indagine interna, avviata dall’ASP in seguito alle denunce, non è ancora stata resa nota - afferma. Sciotto che ha chiesto che vengano auditi in Commissione l’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, il dirigente generale per la Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, e il direttore sanitario dell’ospedale “Giuseppe Fogliani”, Nino Giallanza.

"Questa audizione è necessaria per avere certezza sulla corretta gestione dei farmaci stupefacenti al pronto soccorso di Milazzo e per identificare eventuali responsabilità," ha concluso Sciotto. "La salute dei cittadini non può essere lasciata al caso, e su una gestione così delicata pretendiamo trasparenza e rigore assoluto."