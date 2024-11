Depuratore di S. Agata Militello, altro passo in avanti

Si sono concluse le operazioni di gara per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento delle terre e rocce da scavo prodotte nell’attività di cantiere nell’àmbito dei lavori di adeguamento del depuratore consortile di Sant’Agata Militello.

Nella procedura, gestita dall’ufficio del commissario straordinario unico per la depurazione, l’offerta risultata prima in graduatoria è quella presentata dall’Ati composta dalle imprese “Cap. Ital Service srl” di Gela come mandataria e “Medi Costruzioni srl” di Ragusa, mandante, con un ribasso del 21,555% rispetto alla base d’asta di 662.400 euro. Al secondo posto l’Ati composta da “Ecosistem srl” di Lamezia Terme e “Ctl Ecology srl” di Reggio Calabria, con un ribasso offerto del 13,13%. Gli atti di gara saranno quindi trasmessi al Rup dell’intervento, ingegnere Giuseppe Iannazzo, per gli adempimenti di competenza relativi alle verifiche di rito per procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la stipula del contratto. I lavori riguarderanno nello specifico lo smaltimento di 2.760 metri di materiali, corrispondenti a circa 4.140 tonnellate di terre da scavo sporche da cui nel 2020, pochi mesi dopo l’avvio dei lavori di adeguamento del depuratore, emersero i residui di una vecchia discarica, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Le successive campagne di approfondimenti analitici eseguite hanno quindi consentito di individuare la corretta e conforme modalità di gestione dei terreni oggetto di scavo, individuando lotti e volumi di terreno potenzialmente da destinare a recupero e quelli da avviare invece a smaltimento. Per l’intervento, finanziato per 814.000 euro con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, è prevista una durata di 240 giorni, dopodiché potranno essere riavviati gli originari lavori, all’epoca affidati per 2,3 milioni di euro ed avviati dall’impresa “Ciro Menotti ed Emma Lavori”, finalizzati al miglioramento della funzionalità dell’impianto di contrada Pianetta, a servizio di Sant’Agata Militello e Acquedolci.