Al bar con la droga, pusher 52enne arrestato ad Acquedolci

Azione di contrasto allo spaccio di droghe da parte dei Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra che, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 52enne ritenuto responsabile del reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è stato operato ad Acquedolci, dai Carabinieri della locale Stazione che, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno avvistato l’uomo mentre si trovava all’interno di un bar. È stato l’atteggiamento guardingo assunto dal 52enne ad insospettire i militari che lo hanno pertanto fermato e sottoposto ad una perquisizione personale che ha permesso ai Carabinieri di trovare e sequestrare quasi 16 grammi di hashish, suddivisa in 7 dosi, occultata all’interno di una tracolla.

L’attività dei Carabinieri è proseguita con una perquisizione effettuata presso il domicilio dell’indagato, laddove sono stati trovati e sequestrati ulteriori 22 grammi circa della medesima sostanza stupefacente, custodita all’interno di un barattolo, occultato nell’armadio della camera da letto, nonché un bilancino di precisione.

L’uomo è stato condotto in caserma in stato di arresto e, successivamente, una volta ultimate le formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.