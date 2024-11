Tanta paura nella notte sull'Autostrada Messina-Palermo. Intorno alle 4 un'utilitaria si è ribaltata all'interno della galleria Telegrafo (tra Villafranca e Messina) per cause ancora in fase di accertamento. In seguito all'incidente, il conducente è rimasto lievemente ferito. Sul posto si sono recati 118 e polizia stradale della sottosezione di Boccetta.