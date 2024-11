Un incidente si è verificato ieri sera nei pressi di Piazza S. Vincenzo a Messina. Coinvolte un'auto e una bici elettrica. Nello scontro è rimasto ferito in modo lieve il ciclista, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di una pattuglia della Polizia municipale.