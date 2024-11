Torna il maltempo a Messina: oggi allerta gialla in città e nella zona ionica

Tornano le piogge in buona parte della Sicilia e per oggi il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo “gialla” (attenzione) per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella zona orientale dell'Isola.

Fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 6 novembre, sono infatti previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e in parte delle province di Enna e Caltanissetta con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone.