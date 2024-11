Messina, 98enne centrato in pieno da un'auto sul viale Italia

Un uomo di 98 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. E' accaduto stamattina intorno alle 11 sul viale Italia. L'anziano è stato centrato in pieno da una Toyota Yaris condotta da una donna di 80 anni. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico. Non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli uomini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale.