Taormina, tre denunce per guida sotto l’influenza dell’alcol e due giovani segnalati quali assuntori di droga. Sequestrate diverse dosi di marijuana e hashish

Nell’ultimo fine settimana, a Giardini Naxos, i Carabinieri della Compagnia di Taormina, hanno predisposto un apposito piano di controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nonché di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche.

Nel corso del servizio, sono state controllate più di 100 persone e 50 veicoli con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni ed il deferimento di tre individui per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui uno denunciato anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.

Nell’ambito dell’attività antidroga, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di dosi detenute per uso personale di marijuana e hashish.