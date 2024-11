Imbarcazione in fiamme a Ganzirri. I vigili del fuoco di Messina -distaccamento nord - sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva colpito una barca ormeggiata nel "pantano piccolo," uno dei due laghi di Ganzirri, nelle vicinanze di via senatore Francesco Arena. La squadra di vigili ha rapidamente domato le fiamme che avvolgevano la barca. Per garantire un adeguato supporto idrico è stata inviata sul posto anche un’autobotte dalla sede centrale.