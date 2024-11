Messina, altri settanta operatori per lo spazzamento

L’assemblea dei soci di Messinaservizi Bene Comune, riunitasi a Palazzo Zanca, nel pomeriggio di mercoledì scorso, ha approvato la nuova pianta organica che permetterà di aumentare il numero di dipendenti da 598 a 720 entro il 31 dicembre prossimo. Come anticipato lo scorso luglio, con l’approvazione del Piano economico-finanziario, l’azienda ha completato tutte le verifiche necessarie per procedere con lo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso di selezione pubblicato nel 2023. A partire da oggi, saranno assunti 70 nuovi operatori destinati allo spazzamento, con un potenziamento significativo della copertura di servizio su tutto il territorio comunale. Contemporaneamente, sono in fase di conclusione le assunzioni per 55 ulteriori operatori: di questi, circa 30 sono già impegnati nelle attività di scerbatura in ville, impianti sportivi e cimiteri, a cui seguiranno 5 nuovi assunti dedicati alla disinfestazione e altri 10 per l’impianto di selezione.

«Questa approvazione rappresenta un ulteriore e rilevante passo avanti nel garantire servizi di igiene urbana e cura del verde strutturati e capillari», ha affermato il sindaco Federico Basile. «Con l’internalizzazione del servizio di manutenzione del verde, ribadiamo la volontà dell’Amministrazione di perseguire standard elevati nella gestione e nella tutela del territorio cittadino». Anche l’assessore alle Politiche ambientali Francesco Caminiti ha sottolineato l’importanza del rafforzamento dell’organico: «Un personale più ampio ci permette di potenziare le attività di spazzamento e scerbatura, migliorando così la gestione del territorio e la qualità del servizio». Il dialogo costruttivo con i sindacati ha giocato un ruolo chiave nel processo di approvazione della nuova pianta organica condivisa e frutto quindi di numerosi tavoli di confronto.